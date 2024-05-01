Нарколог объяснил, как не уйти в запой в майские праздники

Майские праздники у многих россиян будут проходить на природе с шашлыками и спиртными напитками, однако это может грозить серьезными проблемами со здоровьем, а для некоторых – даже запоем.

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Врач психиатр-нарколог высшей категории объяснил «ФедералПресс», какие напитки и как употреблять, чтобы не навредить себе.

Какие алкогольные напитки менее опасны

«Абсолютно неопасных алкогольных напитков нет. Потому что каждый алкогольный напиток является нейротоксином, то есть ядом для нейронов головного мозга», – подчеркивает специалист.

Если нет проблем с зависимостью и предрасположенностью к ней, то лучше выбирать легкие алкогольные напитки без газа. Газированные увеличивают площадь всасывания за счет загазованности и ускоряют алкогольное опьянение. Сладкие алкогольные напитки, например ликеры, удлиняют опьянение, отягощают его возникновением головных болей.

Алексей Казанцев также рассказал о наименее опасных дозах алкоголя, определенных ВОЗ. Их размер минимален – это две-три дозы по 30 мл крепкого алкоголя за вечер для мужчин и вдвое меньше для женщин. Если пить вино, то максимум два бокала по 140 мл для мужчин и в два раза меньше для женщин.

Как избежать проблем с алкоголем и запоя

«Самое главное, что необходимо, чтобы избежать проблем с алкоголем в праздники, – соблюдать меру», – подчеркивает Казанцев.

А если у человека есть проблемы со сдерживанием (например, когда начинает употреблять алкоголь, то обязательно напивается), ему не рекомендуется употреблять алкоголь вообще. Риск сорваться и превысить критическую дозу, уйдя в запой, очень велик. Сдержаться могут только единицы.

Кроме того, таким людям не рекомендуется пить безалкогольное вино и пиво, поскольку это тоже может послужить пусковым механизмом для запоя, ведь цвет, вкус, запах, бутылка практически одинаковы и ритуал один и тот же.

Также рекомендация воздержаться от спиртного касается тех, у кого были черепно-мозговые травмы или имеются заболевания ЖКТ, потому что при этих состояниях велик риск осложнений.

Ранее сообщалось, что алкогольные напитки подорожают в России. Это связано с повышением акцизов на них.