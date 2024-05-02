Как получить рельефное тело с помощью стула

Фитнес-тренер Морит Саммер рассказала, как сделать тело рельефнее, выполняя упражнения с помощью стула.

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По словам эксперта, такие упражнения рекомендуются начинающим, которые пока не освоили правильную технику. С их помощью можно проработать и нижнюю, и верхнюю части тела.

Саммер советует делать с помощью стула боковые скручивания, отжимания, подъемы тела на трицепс, а также болгарские выпады. Для выполнения последнего упражнения следует встать спиной к стулу, поставить верхнюю часть одной ноги на сиденье пальцами вниз и, сгибая ноги в коленях, опуститься в выпад под углом 90 градусов, сообщает Men Today.

Ранее специалисты перечислили упражнения для подтянутого тела, которые можно выполнять прямо в кровати. Среди них: «велосипед», удержание ног на весу в статике и «русский твист».