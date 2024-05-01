Почему мелкая морская рыба лучше мяса

Мелкая морская рыба богата витаминами и полезными, в том числе кальцием, витамином В12 и омега-3. Их недостаток способен спровоцировать болезни сердца и другие тяжелые заболевания. А тем временем мясо называют одним из факторов ускоренного старения и не рекомендуют есть в большом количестве.

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Об этом написала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она уточнила, что речь идет об обработанном мясе говядины, свинины и баранины - сосисках, ветчине, беконе, шашлыках.

"Ученые решили выяснить, что будет, если отказаться от мяса в пользу мелкой морской рыбы - анчоусов, сардин, сельди и мойвы. По подсчетам исследователей, лет через 25 такие изменения в рационе могут начать спасать от преждевременной смерти до 750 тысяч людей ежегодно во всем мире", - написала врач.

Она уточнила, что если мелкой морской рыбой заменить 8% потребления обработанного мяса, это поможет предотвратить 10% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. А смертность от таких болезней, как инсульт, диабет и рак кишечника, может уменьшиться на 1-2%.

Впрочем, рыба не может полностью заменить красное мясо, содержащее много легкоусвояемого белка и антиоксидантов

Главное, правильно его приготовить - запечь, сварить, потушить. В этом случае его полезно есть 1-2 раза в неделю. А в остальные дни употреблять рыбу, морепродукты или белое мясо.