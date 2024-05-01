Почему в пенсионном возрасте лучше продолжать трудиться

Сохранение социальной активности, продолжение трудовой деятельности в пожилом возрасте поможет избежать депрессии и отодвинуть возрастные когнитивные нарушения, - об этом "Российской газете" рассказала главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

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"В старшем возрасте огромную роль играют востребованность человека и его вовлеченность в социальную и трудовую деятельность. При работе головной мозг максимально задействован, а значит, интенсивнее снабжается кислородом и питательными веществами и, соответственно, лучше функционирует", - пояснила Ольга Ткачева.

Когнитивные способности - это то, как человек воспринимает и анализирует информацию, его способность к запоминанию и обучению, умение сосредоточиться и принять оптимальное решение, сюда же относят память и речь. Все эти функции с возрастом ослабевают - это связано со старением мозга. Но в наших силах замедлить этот процесс.

"Когнитивные функции определяются не только здоровьем сосудов, питающих головной мозг, но и качеством нейронных связей - контактов между нервными клетками, которые формируются в течение всей нашей жизни. Это то, что мы называем нейронной сетью, или коннектомом мозга. Как только мы прекращаем умственную деятельность, то есть не используем имеющиеся нейронные связи и не создаем новые, эта структура начинает быстрее изнашиваться", - отмечает Ткачева.

Многочисленные исследования подтвердили: люди с более низким уровнем образования, менее вовлеченные в интеллектуальную деятельность, подвержены более высокому риску развития деменции в старшем возрасте.

"Имеет значение продолжительность трудовой активности: чем дольше вы ее сохраняете, тем позже могут проявляться симптомы когнитивных нарушений. Работа - это не только когнитивная нагрузка, но и значимая социальная активность. Когда человек ходит на работу, он общается с другими людьми, а это хорошая профилактика депрессии. Человек чувствует себя нужным и востребованным, он обменивается информацией, разделяет свои тревоги и волнения с окружающими. Люди, которые продолжают работать по достижении пенсионного возраста, менее подвержены риску депрессии, чем те, кто не работает совсем", - отметила Ольга Ткачева.

При этом нагрузка и интенсивность работы в пожилом возрасте должны быть чуть ниже, соответствовать здоровью и физическим возможностям, - подчеркивает эксперт. Такой режим трудовой активности позволит избежать развития депрессии, ухудшения когнитивных функций у пожилых людей.