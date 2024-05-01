Названа самая полезная рыба в мире, и это не лосось

Популярному лососю остается только позавидовать статусу своей «конкурентки». Звание рыбы № 1 в мире ученые заслуженно отдают сардине, как ни странно, в консервированном виде — благодаря доступности, стабильности при хранении и питательной ценности такого формата. Дело в том, что консервированные сардины богаты омега-3 жирными кислотами, которых в этой рыбе даже больше, чем в лососе. Они, в свою очередь, обладают целым рядом преимуществ для здоровья — борются против воспаления, снижают риск депрессии, заболеваний сердца и даже инсульта.

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Кроме того, консервы из сардины богаты кальцием — по его содержанию банка консервов сопоставима со стаканом молока. Эта рыба также является важным источником витамина D, который способствует усвоению кальция. Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, показало, что у людей с преддиабетом риск развития диабета второго типа был ниже при употреблении сардин два раза в неделю по сравнению с теми, кто придерживался только низкоуглеводной диеты и не употреблял эту рыбу.

Сардина не случайно внешне схожа с более привычной селедкой — она так же принадлежит к семейству сельдевых, но все же это разные рыбы. Считается, что она обладает более нежным мясом, однако вкус у нее своеобразный. Исправить ситуацию помогут зелень и лимон.