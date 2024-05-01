Врач рассказал, как нужно правильно разгонять метаболизм

Правильный метаболизм играет ключевую роль в процессе похудения, подчеркнула в беседе с изданием «Вечерняя Москва» кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько.

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Метаболизм, по словам специалиста, представляет собой скорость обмена веществ в организме, и у людей он считается быстрым с рождения, но с возрастом и влиянием внешних факторов он может замедлиться, что часто приводит к набору лишнего веса. Особенно этот процесс замедляется после 50 лет из-за гормональных изменений, отметила Копытько.

Однако определенные продукты могут помочь ускорить метаболизм: богатые белком, такие как яйца, мясо, бобовые, а также вода, витамины группы В, содержащиеся в отрубях, злаках и фисташках, специи, такие как кориандр, корица, паприка и перец.

Однако стоит быть предельно осторожными с использованием специй для тех, у кого есть проблемы с ЖКТ, такие как гастриты, язвы, желчнокаменная болезнь, потому что они могут вызвать обострение хронических заболеваний, подчеркнула Копытько.

Важно помнить, что только увеличение потребления определенных продуктов недостаточно для ускорения метаболизма. Необходимы также физические упражнения. Рекомендуется делать не менее 10–12 тысяч шагов в день и регулярно заниматься спортом. В сочетании правильное питание и активный образ жизни помогут разогнать метаболизм, улучшить самочувствие и ускорить процесс снижения веса.

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