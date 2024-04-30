Можно ли пить безалкогольное пиво и вино? Плюсы и минусы напитков

Разбираемся, действительно ли подобные продукты более безопасны.

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«Безалкогольные напитки, в отличие от алкогольных, не содержат спиртных напитков, таких как этиловый спирт», — София Кардашова, гастроэнтеролог медицинского центра Андреевские больницы — «Неболит».

Польза безалкогольных напитков

Безалкогольные напитки, включая безалкогольное пиво, вино и коктейли, предлагают широкий спектр вкусов и ароматов без вредных последствий, связанных с употреблением алкоголя.

Качественные ингредиенты. Безалкогольные напитки, особенно те, которые произведены с добавлением натуральных ингредиентов (фруктов, ягод, трав и специй), не оказывают пагубного влияния на организм.

Витамины в составе. Многие безалкогольные напитки производятся с добавлением витамина С, витаминов группы B, кальция и магния, играющих ключевую роль в метаболизме, костной ткани и функционировании нервной системы.

Снижение риска заболеваний. Некоторые исследования показывают, что употребление безалкогольного пива снижает уровень холестерина и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Также коктейли на основе свежих фруктов и овощей способствуют нормализации уровня сахара в крови и укреплению иммунитета благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Вред безалкогольных напитков

Помимо преимуществ, стоит обратить внимание на некоторые потенциальные вредные аспекты безалкогольных напитков.

Высокий уровень сахара. Большинство безалкогольных напитков содержат высокий уровень сахара, что может привести к ряду заболеваний, включая ожирение, диабет и кариес. А также вызвать скачки уровня глюкозы в крови и привести к развитию сахарного диабета.

Искусственные добавки и консерванты. Подобные ингредиенты способны вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника, негативно влиять на микробиоту кишечника и привести к различным желудочно-кишечным расстройствам.

Зависимость. Хотя безалкогольные напитки не вызывают тех же физиологических и психологических зависимостей, что и алкоголь, некоторые люди могут стать психологически зависимыми от них. Это особенно вероятно в случае напитков с высоким содержанием сахара или кофеина, таких как газированные напитки и энергетические напитки.

Как избежать вреда?

Чтобы избежать вредных последствий безалкогольных напитков, рекомендуется выбирать напитки с минимальным содержанием сахара и искусственных добавок, а также употреблять их с умеренностью.

Лучше всего отдавать предпочтение продуктам на основе натуральных ингредиентов и избегать тех, что содержат добавленные консерванты и красители. Кроме того, важно следить за своим потреблением и не допускать излишеств, особенно в отношении напитков с высоким содержанием сахара или кофеина.

Польза и вред безалкольного пива и вина

Рассмотрим отдельно пользу и вред каждого напитка.

Польза безалкогольного пива:

Гидратация и освежение: безалкогольное пиво состоит в основном из воды, что способствует увлажнению организма и обеспечивает ощущение освежения.

Богатый источник витаминов и минералов: некоторые виды безалкогольного пива обогащают витаминами группы В и минералами, такими как магний и калий.

Низкое содержание калорий: в сравнении с обычным пивом, безалкогольное имеет намного меньше калорий, что особенно привлекательно для тех, кто следит за своим весом.

Вред безалкогольного пива:

Содержание сахара: некоторые марки безалкогольного пива содержат большое количество сахара, а это нежелательно для тех, кто страдает от диабета.

Обработка и добавки: некоторые производители добавляют искусственные добавки и консерванты для улучшения вкуса и увеличения срока годности, что может негативно сказаться на здоровье в долгосрочной перспективе.

Патогены: безалкогольное пиво способствует росту вредных микроорганизмов. В одном из исследований биотехнологи ввели в безалкогольное и слабоалкогольное пиво пять штаммов бактерий кишечной палочки (Escherichia coli), сальмонеллы (Salmonella enterica) и листерии (Listeria monocytigenes), а затем отслеживали их рост в течение 63 дней. Результаты показали, что кишечная палочка и сальмонелла выжили в напитках при всех исследуемых температурах, кислотности и крепости.

Изменение гормонального фона мужчины: в результате частого употребления тестостерон сменяется эстрогеном – женский гормон начинает доминировать. Последствия – расширяющийся таз, растущие грудные железы и живот и даже снижение потенции.

Изменение гормонального фона женщины: женский гормон заменяется мужским, из-за чего грубеет голос и увеличивается масса тела.

Использование кобальта: некоторые производители для увеличения пены прибегают к химическим процессам, используя в составе кобальт. Данный компонент оказывает негативное влияние на работу почек и печени, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Вещество перерабатывается в мочевую кислоту, что приводит к разъеданию синовиальной жидкости, заполняющей полость суставов. Это часто становится причиной появления артрита. Также в его составе содержатся сивушные масла, которые негативно влияют на печень, накапливаются в тканях, разъедают слизистую оболочку желудка, увеличивая риск развития гастрита и язвы.

Польза безалкогольного вина

Антиоксиданты: безалкогольное вино, изготовленное из натуральных ингредиентов, таких как виноград, содержит антиоксиданты. Они помогают бороться с воспалением и защищают клетки организма от повреждений.

Полезные элементы: некоторые виды безалкогольного вина обогащаются витаминами и минералами, такими как витамин С и кальций.

Вред безалкогольного вина:

Высокая калорийность: подобные напитки содержат много калорий, особенно если в них есть добавленные сахары или сиропы для улучшения вкуса.

Воздействие на кислотность желудка: даже безалкогольное вино содержит кислоту, стимулирующую выработку желудочного сока. Поэтому людям с гастритом и другими проблемами с желудочно-кишечным трактом стоит ограничить употребление напитка.

В безалкогольном вине содержание этилового спирта не превышает 0,5%, а также присутствуют остальные компоненты исходного виноградного сырья. В их числе — диоксид серы, который может вызвать нежелательную реакцию у людей с высокой чувствительностью, обострение бронхиальной астмы, а также аллергический ринит и крапивницу.

Сравнение безалкогольных и алкогольных напитков

Вред алкоголя:

Печень и органы: чрезмерное потребление алкоголя приводит к различным заболеваниям печени и органов желудочно-кишечного тракта, таким как цирроз печени и панкреатит.

Риск зависимости и негативное воздействие на психическое здоровье: спиртное вызывает физическую и психологическую зависимость, а также увеличивает риск развития депрессии и других психических расстройств.

Преимущества безалкогольных напитков:

Безопасность: безалкогольные напитки не вызывают опьянения и обладают меньшим потенциалом для злоупотребления, что делает их более безопасными для употребления.

Здоровье: безалкогольные напитки содержат больше полезных веществ, способствующих общему улучшению здоровья.

Разнообразие: существует широкий выбор подобных продуктов на любой вкус.

Как и с любыми продуктами, ключ к здоровому образу жизни заключается в разумном подходе и сбалансированном потреблении. Важно выбирать напитки, содержащие минимальное количество добавленного сахара и искусственных добавок. Также необходимо учитывать, что в безалкогольных вине и пиве содержится минимальная доза этилового спирта. Поэтому после их употребления лучше воздержаться от поездок за рулём.