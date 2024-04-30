Уролог предупредил о вреде пенного напитка

Снижение сексуальной активности, ухудшение процесса спермогенеза и проблемы с эрекцией может спровоцировать чрезмерное увлечение пивными напитками.

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По словам уролога-андролога центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Вадима Брусенского, в любимом многими пенном напитке содержится немало калорий.

Употребление пива часто вызывает повышенное чувство голода, которое с недостатком физической активности приведёт к отложению жира и появлению пивного животика.

Затем проблема усугубляется: жировая ткань способствует повышенной выработке лептина – гормона, необходимого для обмена веществ.

Его избыток приводит к нарушению эндокринной функции мужского организма. Как следствие, повышается количество эстрадиола - женского полового гормона, в интервью Газете.RU рассказал Брусенский.

Ранее ученые из Бельгии создали модель ИИ для прогнозирования вкуса пива.