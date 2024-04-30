Сколько нужно есть жиров для похудения

На самом деле правильное количество жиров в рационе может способствовать снижению веса. Согласно исследованиям, диета с умеренным содержанием жиров (20-30% энергии человек получает из жиров) может помочь похудеть.

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Жиры играют ключевую роль в питательной диете. Это отметила Мелисса Галич, доктор медицинских наук из Top Nutrition Coaching.

Для похудения нужно, чтобы 20-30% ккал приходилось на полезные для сердца жиры. А вот избегать следует трансжиров. Из насыщенных жиров необходимо получать только от 5% до 6% ккал.

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Насыщенные жиры в основном получают из продуктов животного происхождения. Это мясо (хот-доги, рёбрышки, колбаса и т. д.) и молочные продукты (сыр с высоким содержанием жира, молоко, сливочное масло). Среди растительных продуктов источниками насыщенных жиров считаются пальмовое и кокосовое масла.

Чтобы значительно снизить потребление насыщенных жиров, 90% продуктов с жирами в рационе должны быть из этого списка: постная говядина, птица без кожи, рыба, морепродукты, обезжиренные молочные продукты. Откажитесь также от сливочного масла или ешьте его меньше.

Чтобы избежать потребления трансжиров, нужно внимательно читать этикетки продуктов.

Для общего здоровья полезными считаются моно- и полиненасыщенные жиры. Их можно получить из семян, семян чиа, орехового масла, льна, авокадо, растительных масел (рапсовое или оливковое), жирной рыбы (лосось, тунец, скумбрия).

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