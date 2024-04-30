Что происходит с организмом, когда вы тренируетесь натощак

Исследования показали, что здоровые люди, которые тренировались натощак, сжигали жир на 70% быстрее. Но продуктивность у них была хуже.

По словам Крисси Арсено из Trainer Academy, во время занятий спортом мышцы используют глюкозу, которая является простейшей формой углеводов. Но если вы тренируетесь натощак, то в крови обычно глюкозы содержится мало. Соответственно, мышцы используют в качестве источника энергии другие макронутриенты или получать энергию из запасов гликогена. В результате человек может столкнуться с более низкой работоспособностью из-за снижения уровня глюкозы в крови и усталости.

В некоторых работах отмечается, что тренировки натощак могут способствовать сжиганию жира. Когда речь заходит о безопасности таких тренировок, то это зависит во многом от ваших целей. Для набора мышечной массы это однозначно будет плохой идеей, то же самое касается людей с диабетом.

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Лучше всего хотя бы за час до тренировки перекусить. Убедитесь, что вы получите белки и углеводы, которые снабдят ваше тело энергией и помогут избежать потери мышечной массы.

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