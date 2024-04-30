Аудиолог перечислил три ключевых способа снизить риск потери слуха

По оценкам ВОЗ, около 1,1 млрд человек во всём мире могут подвергнуться риску потери слуха из-за небезопасной практики прослушивания музыки. Главный аудиолог Specsavers Гордон Харрисон перечислил три ключевых способа снизить риск потери слуха в будущем.

Правило 60/60 для наушников. Некоторые телефоны делают предупреждение пользователю, если он в течение длительного времени слушает музыку на высокой громкости. Большинство людей игнорируют такое сообщение, между тем прослушивание громкой музыки может повредить волосковые клетки внутреннего уха, которые распознают звуки и передают их в мозг. Со временем это может нанести серьёзный вред вашему слуху в целом. Общее практическое правило — использовать наушники не более 60 минут в день при громкости до 60%. Ограничьте громкие звуки — не только через наушники. Если вы находитесь на концерте, то встаньте подальше от динамиков. Также громкие звуки возможны на спортивных мероприятиях и в кинотеатрах. Защитите органы слуха на концертах с живой музыкой. Надевая средства защиты органов слуха, вы не только снижаете риск повреждения слуха в будущем, но также предотвращаете звон в ушах, который может возникнуть после воздействия громкого шума.