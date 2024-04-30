Пиво негативно влияет на мужское либидо, рассказал врач

Пиво при чрезмерно частом употреблении может привести к проблемам с эрекцией, снижению либидо и ухудшению спермогенеза. Об этом «Газете.Ru» рассказал уролог-андролог центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Вадим Брусенский.

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«Пиво – калорийный алкогольный напиток, а повышенное чувство голода после его употребления и минимальная физическая активность быстро приводят к отложению жира на животе. Затем проблема усугубляется: жировая ткань способствует повышенной выработке лептина. Это гормон, который необходим для обмена веществ, но его избыток приводит к нарушению эндокринной функции мужского организма. Как следствие, повышается количество эстрадиола — женского полового гормона, который конкурирует с тестостероном — мужским половым гормоном», – объяснил специалист.

По словам врача, все это приводит к снижению либидо. При длительном повышенном потреблении пива страдает эрекция и нарушается сперматогенез: сперматозоиды становятся менее подвижными, нарушается их строение.

«Специалисты полагают, что 300 миллилитров пива два раза в неделю – безопасная доза для здоровья человека. Но если злоупотреблять даже этим «безопасным» количеством, то проблем со здоровьем, в том числе и с репродуктивной функцией, точно не избежать», – заключил специалист.

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