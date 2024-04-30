Что делать, если клонит в сон после обеда

Устали бороться с упадком сил и желанием уснуть прямо на рабочем месте после обеда? Диетолог Кристофер Роудс считает, что избавиться от сонливости можно с помощью небольших изменений в ежедневных привычках. Об этом эксперт рассказал в интервью Fox News. Сперва нужно постараться избежать скачков уровня сахара в крови: для этого сочетайте углеводы со здоровыми жирами, белками и клетчаткой.

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«Организм очень хорошо использует и перерабатывает глюкозу в определенных пределах, но если уровень глюкозы слишком низкий или слишком высокий, то возникают проблемы. Ключом к устойчивой энергии является поддержание уровня глюкозы в норме в течение дня», — объяснил специалист.

От кофе диетолог посоветовал отказаться вовсе — кофеин лишь ненадолго обеспечивает подъем сил, а после вы можете чувствовать себя еще более несчастной и вялой.

Кроме того, Кристофер посоветовал выбирать полноценный низкоуглеводный обед вместо перекусов и по возможности немного прогуляться после приема пищи для заряда бодрости на вторую половину дня.