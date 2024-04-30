Диетолог рассказал, какое мясо нельзя есть после 50

В возрасте после 50 в рационе обязательно должно быть мясо, считает диетолог Полина Васильева. Оно помогает сохранить мышечную массу. В продукте много микроэлементов и витаминов, которые поддержат организм и придадут силы.

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Однако доктор предупредила — предпочтение нужно отдавать нежирному, диетическому продукту. Подойдет курятина, крольчатина, индейка, телятина. При этом суточная порция не должна превышать ста граммов. Несколько раз в неделю можно делать разгрузочные от мяса дни.

Полина Васильева отметила, что готовить мясо лучше на пару либо запекать в духовке, отваривать, тушить.

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