Названы четыре консервированных и замороженных продукта, которые так же полезны, как и свежие

Замена свежих фруктов и овощей на другие альтернативы может не только сэкономить деньги, но и улучшить ваше здоровье. Так считает хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Радж.

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Он рассказал о продуктах, которые на самом деле содержат столько же или даже больше питательных веществ в замороженном или консервированном виде.