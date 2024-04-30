Названы четыре консервированных и замороженных продукта, которые так же полезны, как и свежие

Эти 4 консервированных и замороженных продукта так же полезны, как и свежие
Замена свежих фруктов и овощей на другие альтернативы может не только сэкономить деньги, но и улучшить ваше здоровье. Так считает хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Радж.
Он рассказал о продуктах, которые на самом деле содержат столько же или даже больше питательных веществ в замороженном или консервированном виде.
- Консервированные помидоры. В них больше антиоксиданта ликопина, кальция и железа, чем в свежих овощах.
- Замороженная черника. Она сохраняет больше витамина С и полифенолов, чем свежие ягоды, потому что процесс замораживания замедляет потерю питательных веществ.
- Замороженный горошек. Он содержит больше определённых типов витаминов группы В и витаминов Е, чем свежий горох.
- Замороженный шпинат. Он богат витамином Е и железом, который легко усваивается.
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