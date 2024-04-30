Какое количество шагов в день полезно для общего здоровья

Известно, что 10 тысяч шагов в день могут помочь похудеть. Другие же данные показывают, что один-два дня в неделю по 8 тысяч шагов тоже могут принести пользу организму.

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В США люди проходят в среднем от 4 до 5 тысяч шагов в сутки. Но насколько это количество полезно для здоровья?

Среди преимуществ ходьбы выделяют укрепление костей, контроль веса и более лёгкое его снижение, улучшение баланса, когнитивных функций, здоровья сердца, памяти, настроения и сна, повышение уровня энергии, выносливости, чувствительности к инсулину, продолжительности жизни и уровня «хорошего» холестерина, снижение уровня сахара в крови, артериального давления и уровня «плохого» холестерина, риска возникновения некоторых видов рака, диабета, болезней сердца и инсульта.

В ходе одного исследования учёные проанализировали данные более чем 3 тысяч взрослых, которые принимали участие в Национальном обследовании здоровья и питания 2005−2006 годов. Эксперты отслеживали количество шагов участников в течение одной недели и сравнивали это с данными о смертности.

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Выяснилось, что люди, которые проходили 8 тысяч и больше шагов в день один либо два раза в неделю, имели более низкий уровень смертности. Эти показатели были почти такими же хорошими, как у тех, кто проходил такое же количество шагов каждый день. Риск смерти в этой группе был в следующие 10 лет на 15% ниже, а у тех, кто проходил 8 тысяч шагов три-семь дней в неделю, — на 16,5% ниже.

Эффект стал одинаковым у людей после прохождения 8 тысяч шагов три дня в неделю. То есть у тех, кто столько же ходил в течение четырёх и более дней в неделю, уже не снижалась вероятность смертности.

Другие данные показывают, что 10 тысяч шагов в сутки связаны со снижением вероятности смертности, риска рака и болезней сердца. Ещё одно исследование продемонстрировало, что люди, которые проходили почти 10 тысяч шагов в день, имели значительно меньший риск развития деменции.

Для снижения веса стандартным показателем является 10 тысяч шагов в сутки, для улучшения физической формы — от 5 тысяч шагов.

Было доказано, что детям школьного возраста и подростком полезно проходить минимум 9 тысяч шагов в сутки, взрослым от 18 до 59 лет — 8 тысяч шагов, взрослым от 60 лет — 6−8 тысяч шагов.

Известно также, что для мужчин и женщин от 7 до 9 тысяч шагов в сутки связаны со снижением риска смертности от всех причин или смерти по любой причине.

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