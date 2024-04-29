Врачи объяснили, как контролировать уровень холестерина

Медики волгоградского кардиоцентра объяснили, что забота о здоровье сердца должна начинаться с управления этим показателем.

© Волгоградская правда

По словам специалистов, есть несколько важных правил для нормализации уровня холестерина.

Прежде всего, это правильное питание. В рационе должны быть фрукты и овощи, зерна и нежирные белки. При этом важно избегать фастфуда и продуктов с трансжирами.

Активный образ жизни, регулярные физические нагрузки помогают снизить уровень «плохого» холестерина и увеличить уровень «хорошего».

Очень важно поддерживать здоровый вес. Лишние килограммы повышают показатель и ухудшают здоровье человека.

Ограничьте потребление алкоголя: злоупотребление спиртным негативно влияет на уровень холестерина.

Кроме того, для здоровья сердца необходимо регулярно контролировать уровень холестерина. Это позволит своевременно корректировать образ жизни и лечение.

Материал носит информационный характер и не заменит консультации специалиста.