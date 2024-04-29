Как похудеть к лету и не навредить здоровью? Секреты балерин

Лето уже близко, но похудеть ещё успели не все. Один из популярных способов — особый метод балерин. И правда, эти девушки всегда демонстрируют стройную фигуру. Но каким образом они добиваются таких параметров для многих загадка. Отсюда куча мифов о голодании и тренировках до потери пульса. Рассказываем, какие лайфхаки танцовщиц можно брать на вооружение, а какие — нет.

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Мифы о фигуре балерин

Как рассказала старший тренер сети балетных студий Levita Акулина Бахтурина, балеринам часто приписывают строгие диеты и головки, но на деле это не так. Танцовщицы хорошо и разнообразно питаются, иначе у девушек просто не было бы сил на усиленные физические тренировки.

Иногда балеринам приписывают применение пищевой плёнки для похудения. Якобы девушки обматываются ей, одеваются потеплее и идут на тренировку. Бахтурина объяснила «Российской газете», что этот способ помогает лишь вывести немного влаги из организма, но не похудеть. Она также напомнила, что обёртывания и физическая нагрузка создают риски для здоровья сердца. Так что лучше с плёнкой не экспериментировать.

Также, отметила тренер, балерины не тренируются до изнеможения. Для них физическая нагрузка — это ежедневная рутина, так как заниматься они начинают ещё с раннего детства. А вот для неподготовленного человека это и правда огромный стресс.

Как похудеть

Скорректируйте питание. Питайтесь в одно и то же время, пейте больше воды. Десертом можно побаловать себя с утра, а вот ужин точно должен быть полезным и сытным, сказала эксперт. Добавьте в жизнь активности. Ходите больше пешком, катайтесь на велосипеде, ходите по лестнице. Если времени на спортзал нет, то хотя бы больше гуляйте. Регулярно занимайтесь. Начинайте утро с зарядки и не забывайте про основные тренировки. Лучше, если они будут разными: чередуйте растяжку и силовые упражнения.