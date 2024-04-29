Оценена польза растительного мяса

Большинство мясных и молочных продуктов растительного происхождения вредят планете гораздо меньше, чем натуральные. Об этом говорится в обзоре, проведенном Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM) и опубликованном в научном журнале Nutrition Reviews.

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Исследователи пришли к выводу, что при производстве растительного мяса, сыра, яиц и йогуртов выделяется меньше парниковых газов, а также используется меньше воды.

Кроме того, ученые обратили внимание на пользу растительных продуктов для здоровья человека. Они завили, что еда на растительной основе может быть «потенциально более полезной и более богатой питательными веществам», чем продукты животного происхождения.

При этом специалисты призвали производителей альтернативной еды обращать больше внимания на упаковку продукта и его рекламу. Так, четкая маркировка могла бы помочь потребителям, которые только собираются перейти на вегетарианское питание, сделать более осознанный выбор.

Ранее исследователи назвали отказ от красного мяса в пользу растительных альтернатив одним из способов продлить жизнь человека. Среди мер также называли постройку энергоэффективных зданий и переход на возобновляемые источники энергии.