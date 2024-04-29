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Гастроэнтеролог Кашух назвала полезные варианты маринадов для шашлыка

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о полезных вариантах маринадов для шашлыка.

Гастроэнтеролог назвала полезные варианты маринадов для шашлыка
© RT на русском

В беседе с Life.ru она заявила, что маринад на гранатовом соке, например, хорошо размягчает волокна мяса, делает его сочным и нежным. Похожий эффект дают заправки на основе ананасового, апельсинового и яблочного соков.

Неплохим вариантом Кашух назвала минеральную воду. Также можно приготовить маринад на основе томатного сока.

«Кисломолочные маринады на основе кефира, тана, айрана, катыка и мацони могут спровоцировать пищевое отравление», — добавила эксперт.

Ранее историк кулинарии, автор книг по русской национальной кухне Максим Сырников в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что единого и правильного рецепта кулича нет.

ЗОЖ
Екатерина Кашух