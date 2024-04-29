Какие изменения в образе жизни помогут сохранить здоровое сердце

Специалисты перечислили шаги, которые помогут перейти от малоподвижного образа жизни и нездорового питания к регулярным занятиям спортом и правильной диете.

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Для перехода к здоровому образу жизни делать изменения нужно постепенно. Например, начните с 10-минутных физических упражнений каждые 3 дня, постепенно увеличивая время до 30 минут 5 дней в неделю. Также постепенно сокращайте потребление сахара и соли, заменяя вредные продукты рыбой, курицей, фруктами, овощами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами.

Необходимо выпивать достаточное количество воды каждый день – не менее 2 литров. Важно избегать употребления продуктов глубокой переработки, содержащих много трансжиров.

Для поддержания здоровья сердца необходимо достаточное количество сна – не менее 7 часов в сутки. По мнению медиков, это снижает риск развития гипертонии, диабета, высокого холестерина и болезней сердца. Научно доказано, что недостаточный сон может привести к хроническому стрессу, сообщает Medical Xpress.

Еще одним значительным шагом является отказ от курения и избегание воздействия табачного дыма. Исследования показывают, что через год после отказа от этой вредной привычки риск развития сердечных заболеваний уменьшается в 2 раза.

Перед началом физических упражнений рекомендуется посоветоваться с врачом. Также важно проходить регулярные медицинские осмотры каждый год.

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