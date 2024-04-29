Назван способ накачать пресс за пять минут в день с помощью полотенца

Журналисты Men Today назвали способ накачать пресс с помощью упражнения с полотенцем, которое нужно выполнять пять минут в день. Об этом говорится в материале издания.

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Для выполнения упражнения нужно согнуть ноги и локти под углом 90 градусов, подложив под поясницу сложенное полотенце. Далее необходимо соприкоснуться мизинцами обеих рук так, чтобы ладони были обращены к земле, а пальцы ног направить внутрь, пока они не встретятся. Далее нужно расслабиться и пролежать так пять минут. Рекомендуется повторять тренировку раз в день в течение 10 дней, чтобы избавиться от жира на животе.

Упражнение направлено в первую очередь на мышцы живота, в частности, прямую мышцу. Упражнение также задействует внутренние и внешние косые мышцы. Они отвечают за вращение и сгибание туловища, однако играют второстепенную роль в японском упражнении с полотенцем для пресса.

В ноябре 2023 года модель и телеведущая Яна Сапета назвала простой способ накачать пресс, не вставая с кровати. Для начала нужно потянуться, положив руки за голову или вдоль тела. Затем необходимо слегка приподнять верхнюю часть тела и зафиксироваться на несколько секунд в этом положении.