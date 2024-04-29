Как избежать сутулости на сидячей работе?

Хорошая осанка в молодости – не гарантия того, что она будет такой всегда. О том, как избежать сутулости при сидячее работе, – в материале «Общественной Службы Новостей».

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Чтобы сохранить хорошую осанку, необходимо подобрать удобное кресло. В процессе рабочего нужно чаще менять глубину посадки, положение рук и ног, отклоняться то в одну сторону, то в другую. Каждые 30-40 минут следует вставать для разминки и двигаться две-три минуты.

При сидении за столом позвоночник должен оставаться прямым, верхнюю часть туловища и голову нельзя наклонять вперед. Позвоночник в местах изгибов должен плотно опираться на спинку кресла или стула в течение всего рабочего дня.

Стул или кресло нужно выбирать с более жестким сиденьем, чтобы вес тела равномерно давил на ягодицы. Высота сиденья должна соответствовать длине голени, тогда стопы упрутся в пол. Если ноги не достают до пола, необходимо подставить скамеечку, чтобы они имели опору. Положение ног за столом нужно чаще менять, но не сидеть при этом нога на ногу.

Важно использовать любые возможности для физической активности. При этом необходимо включать все группы мышц. Дело в том, что именно мышечный тонус поддерживает красивую осанку.

Ранее ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине нашли способ выявлять остеоартрит за восемь лет до того, как изменения станут заметны на рентгеновских снимках. Для этого применили анализ крови.