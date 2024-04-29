Врач объяснила внезапное отсутствие аппетита

Если человек без какой-либо видимой причины ощущает слабость и отсутствие аппетита, то это может свидетельствовать о развивающемся у него заболевании почек. Об этом рассказала заведующая нефрологическим отделением Клиник СамГМУ Елена Парабина.

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— Эти жалобы могут быть прямым следствием отравления организма токсинами, с выведением которых почки перестают справляться, — пояснила медик.

По словам Парабиной, чаще всего люди обращаются за квалифицированной помощью при болях в пояснице, отечности или же из-за модификации окраса мочи. При этом в группе риска находятся те, кто уже страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой или к этому склонен.

Для того чтобы избежать развития болезней почек, врач советует скорректировать рацион. Лучше всего воздерживаться от соли, контролировать калорийность еды и количество белков, передает RT.

Любое заболевание проще предотвратить, чем потом лечить. Именно поэтому регулярные медицинские осмотры играют ключевую роль в поддержании здоровья. Как правильно подойти к регулярным медицинским осмотрам и почему это так важно, «Вечерней Москве» рассказал терапевт сети многопрофильных медицинских центров «Андреевские больницы НЕБОЛИТ» Сергей Васильев.

Уролог Антон Ротов также перечислил факторы, «убивающие» почки.