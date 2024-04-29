Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала россиянам, как провести майские праздники с пользой для здоровья.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она отметила, что предстоящие весенние выходные дни – это не повод для праздной лени, а скорее наоборот.

«В этот период эксперт советует увеличить количество физической активности, – почеркнула специалист. – Отправляйтесь в небольшое путешествие в горы или лес. Уделите хотя бы один час пешим прогулкам, тренируйтесь в тренажерном зале, играйте в футбол, волейбол или баскетбол».

Как пояснила специалист, любая физическая активность просто необходима. При этом она советует внимательно следить в майские праздники за своим рационом.

В частности, Соболь настоятельно рекомендует исключить «мусорные продукты», а именно чипсы, газировки, фастфуд и алкоголь. С шашлыком, по её словам, тоже не стоит перебарщивать, выбирая для него нежирные сорта мяса, сочетая шашлык их с овощами и томатным соусом.

«Не забывайте про отдых. Ведь праздники – это повод сбить режим. Однако полноценный восьмичасовой сон просто необходим организму для его нормального функционирования», – резюмировала фитнес-тренер.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», клинический психолог Дарья Яушева предупредила, что долгие выходные приводят к неврозу. По её словам, начавшиеся сегодня длинные майские праздники могут вызвать так называемый «воскресный невроз» – ощущение тревоги и бессмысленности жизни.