Почему нужно мыть консервированную фасоль перед употреблением

Фасоль богата клетчаткой, белком, фолиевой кислотой, железом, магнием, калием и цинком. По словам диетолога Келси Куник перед употреблением консервированный продукт нужно мыть.

© Чемпионат.com

Дело в том, что такая фасоль может вызвать вздутие живота и метеоризм. Предварительное мытье может значительно снизить содержание в продукте газообразующего сахара. В 200-граммовой порции запечённой фасоли в томатном соусе может содержаться до 9,6 граммов сахара, который может задерживаться в пищеварительной системе и подвергаться брожению, что и приводит к накоплению газов.

Также в консервированной фасоли большое количество натрия, что может негативно сказаться на здоровье. Её мытье перед употреблением может снизить содержание соли на колоссальные 40%.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.