Фитнес-тренер рассказала о пользе скандинавской ходьбы для психики

Фитнес-тренер Наталья Стрелкова рассказала о пользе скандинавской ходьбы для психики. Ее слова приводит «Тюменская область сегодня».

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По словам специалиста, регулярные занятия этим видом физической активности улучшают насыщение крови кислородом, снижают возбудимость нервной системы, поднимают настроение, нормализуют обмен веществ и способствуют улучшению качества сна. «Такие тренировки особенно полезны для людей, страдающих депрессией. Скандинавская ходьба помогает быстро справиться со стрессом», — заявила Стрелкова.

Тренер добавила, что, помимо психики, скандинавская ходьба положительно влияет на физическое здоровье.

«После тренировок уменьшаются боли в верхней части тела, ногах и спине, улучшается работа сердца и укрепляются мышцы», — заявила Стрелкова.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман назвал простое упражнение для профилактики диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. По его словам, это регулярное хождение по лестнице.