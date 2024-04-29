Как отдохнуть от работы и восстановить силы? 5 простых правил

Начались длинные праздники и появилось время, чтобы хорошенько отдохнуть от трудовых будней. Но расслабляться тоже нужно уметь: диван, сериал и просмотр ленты в соцсетях не дадут организму возможности полноценно восстановиться, считает специалист. Она дала 5 советов, как правильно отдыхать.

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Почему важно отдыхать

Как рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике, кандидат медицинских наук Любовь Дроздова, люди, которые умеют отдыхать, дольше живут и реже испытывают профессиональное выгорание. Они меньше подвержены рискам инсульта и инфаркта.

При этом многие даже на отдыхе продолжают думать о незаконченных задачах и рабочих делах. Это неправильно — важно научиться отделять работу и личное пространство, советует врач.

Правила хорошего отдыха

1. Составляйте план на будущий день заранее

За 15 минут до конца рабочего дня можно набросать задачи на новый день. Это поможет освободить мозг от необходимости хранить большое количество информации. Составить план дел можно на бумаге или в приложении.

2. Не думайте о работе по дороге домой

После ухода из офиса старайтесь переключиться на всё, что угодно, кроме работы. Можно включить музыку, аудиокнигу или подкаст, отметила Дроздова в беседе с «Аргументами и фактами». Также по дороге домой можно зайти в спортзал, чтобы избавиться от негативных эмоций и снять напряжение. В итоге вы встретите близких с другим настроением.

3. Смените вид отдыха

По словам эксперта, диван и сериал не помогут расслабиться. Лучше посвятить вечер активному отдыху и побольше двигаться. Если вы и так много двигаетесь, то можно найти спокойное хобби. Например, выращивание растений, моделирование или любой из видов рукоделия.

4. Не сидите постоянно в телефоне

Важно научиться не отвлекаться на рабочие дела в своё свободное время. То же относится к чрезмерной зависимости от телефона. Специалист напомнила, что такая зависимость ведёт к тревоге, депрессии и нарушению сна.

5. Не обсуждайте работу за ужином

Лучше оставлять все разговоры о работе в стенах офиса. Конечно, делиться переживаниями с близкими — это нормально, но так вы только вновь переживаете стресс и вовлекаете в него близких.

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