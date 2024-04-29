Медики выяснили, что плоскостопие не мешает бегунам

Плоскостопие не является непосредственной причиной заболеваний опорно-двигательного аппарата и не требует корректирующих вмешательств, считают спортивные медики.

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Согласно традиционным представлениям, если стопы не соответствуют определенным критериям нормальности, повышается риск травм, например, из-за большего уплощения свода стопы во время ходьбы. Новые эксперименты показали, что при плоскостопии возможен незначительный риск развития боли в большеберцовой кости, вокруг коленной чашечки и неспецифических травм ног от чрезмерной нагрузки. Вместе с тем выяснилось, что бегуны с плоскостопием подвержены риску травм не больше, чем спортсмены с нормальными стопами.

По мнению исследователей, это ставит под сомнение утверждение, что люди с плоскостопием больше других рискуют получить заболевания опорно-двигательного аппарата. Однако поскольку эта теория используется в программах обучения медиков, людям с данными особенностями предписывают ненужные вмешательства – использование ортопедической обуви или изготовленных на заказ стелек, пишет British Journal of Sports Medicine.

Ранее травматолог-ортопед Елена Пастарнак рассказала, что если часто носить кеды, может развиться плоскостопие. Ношение такой обуви может вызвать усталость, боль в голеностопных суставах, коленях, спине и пояснице.