Фитнес-эксперты назвали лучшее время для тренировок

Учёные из Сиднейского университета разрешили давний спор. Они выяснили, в какое время суток лучше всего заниматься спортом.

© Чемпионат.com

Исследование показало, что у участников с ожирением, тренировавшихся после 18:00, на 61% меньше риск смерти и на 36% — развития сердечных заболеваний по сравнению с людьми с ожирением, которые вообще не занимались спортом. Эффект был и в группе, тренировавшейся по утрам, но в два раза ниже.

Авторы выдвинули несколько теорий, объясняющих такую тенденцию.

Во-первых, уровень сахара в крови часто повышается в конце дня. Если вы занимаетесь спортом, когда уровень сахара в крови относительно высок, мышцы могут вытягивать лишний сахар из кровотока и использовать его в качестве топлива, давая вам больше энергии и помогая увеличить количество сжигаемых калорий. Со временем это помогает снизить вес и улучшить состояние здоровья.

Также есть некоторые доказательства того, что занятия спортом по вечерам способствуют снижению кровяного давления в ночное время, что может снизить риск сердечных заболеваний.