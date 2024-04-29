Какой тип диет приводит к повышенной хрупкости костей

Быстрое похудение — не только мечта многих, но и повод для зависти, когда кому-то все же удалось оперативно лишиться лишних килограммов. Но врачи предупреждают о малоизвестном побочном эффекте: чрезмерная или же просто быстрая потеря веса пагубно влияет на здоровье костей.

© Super.ru

«Плотность костной ткани достигает максимума примерно к 25 годам и может оставаться на том же уровне примерно до 50-летнего возраста или около того», — объяснил эндокринолог Курт Кеннел в беседе с HuffPost.

Врач отметил, что с наступлением менопаузы плотность костей у женщин начинает снижаться — это одна из причин, по которой пожилые люди чаще сталкиваются с такими проблемами, как, например, переломы шейки бедра.

Остановить старение невозможно, но важно по крайней мере не усугублять ситуацию жесткими диетами и экстремальной потерей веса.