Какой тип диет приводит к повышенной хрупкости костей

Этот тип диет приводит к повышенной хрупкости костей
Быстрое похудение — не только мечта многих, но и повод для зависти, когда кому-то все же удалось оперативно лишиться лишних килограммов. Но врачи предупреждают о малоизвестном побочном эффекте: чрезмерная или же просто быстрая потеря веса пагубно влияет на здоровье костей.
«Плотность костной ткани достигает максимума примерно к 25 годам и может оставаться на том же уровне примерно до 50-летнего возраста или около того», — объяснил эндокринолог Курт Кеннел в беседе с HuffPost.
Врач отметил, что с наступлением менопаузы плотность костей у женщин начинает снижаться — это одна из причин, по которой пожилые люди чаще сталкиваются с такими проблемами, как, например, переломы шейки бедра.
Остановить старение невозможно, но важно по крайней мере не усугублять ситуацию жесткими диетами и экстремальной потерей веса.
«Мы можем с уверенностью сказать, что, когда вы включаете физические упражнения в процесс похудения, особенно силовые упражнения под конец процесса похудения, вы теряете меньше мышц и костей, чем если бы вы просто ограничивали потребление калорий, сократив количество пищи», — добавил эксперт.