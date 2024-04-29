Томаты помогают сохранить молодость и красоту

Мало кто знает, что помидоры могут придать лицу здоровый оттенок и улучшают состояние кожи. «Суперспособностями» этот овощ обладает за счет высокого содержания антиоксидантов. Таким образом томаты противодействуют повреждению клеток организма свободными радикалами, и кожа — не исключение. Содержат они и важный для здоровья кожи и волос витамин А и витамин С, необходимый для синтеза коллагена — белка, составляющего основу соединительной ткани организма.

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«В помидорах высокое содержание воды — около 95%, что обеспечивает дополнительное увлажнение кожи», — рассказала эксперт в области диетологии Эрика Баррера в беседе с изданием Eating Well.

Некоторые исследования показывают, что употребление в пищу продуктов переработки помидоров (таких как томатная паста) может повысить естественную защиту кожи от воздействия ультрафиолета. Впрочем, пока надежных исследований недостаточно, да и степень защиты далека от вашего крема c пометкой SPF 50.

Один средний помидор (весом около 150 граммов) содержит примерно 41 мг витамина С (45% дневной нормы) и 672 мкг витамина А (75% дневной нормы) — так что пара штук в день закроет потребность в двух полезных для кожи витаминах.