Терапевт рассказала, почему опасно есть пережаренные шашлыки

Врач-терапевт, эндокринолог медицинского центра «ПревентМед» Фариза Мудаева рассказала, почему не стоит употреблять пережаренные шашлыки. По словам врача, при обугливании мяса вырабатываются полициклические ароматические углеводороды и гетероциклические амины, вызывающие рак.

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Это объясняется способностью этих веществ вызывать окислительный стресс и мутации в клетках.

Поэтому обугленное мясо, приготовленное на открытом огне, в гриле, на сковороде, вредно для организма, рассказала врач в разговоре с «Газетой.ру».

Чтобы минимизировать риск, мясо нужно замариновать мясо в лимоне или уксусе, рассказала эксперт.

Также не стоит употреблять мясо с соусами, кетчупом, майонезом, продуктами, богатыми углеводами, поскольку они перегружают организм и желудочно-кишечный тракт.

«Облегчить работу ЖКТ можно, добавив к мясу большое количество клетчатки: свежую зелень, овощи. Так организму будет проще и легче справиться с нагрузкой», – заключила специалист.

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