Лайфхаки балерин: как быстро и эффективно похудеть к лету

Многие из нас хотят похудеть как можно скорее - ведь до лета и желанного отпуска осталось совсем немного. Последнее время очень популярными стали балетные упражнения для похудения и диета для балерин, чьи невероятно красивые стройные и грациозные фигуры вызывают у всех восхищение. С "методом балерин" связано множество различных мифов, псевдосоветов и стереотипов, поэтому стоит сразу отделить правильные и вредные утверждения. Ведь плохие лайфхаки, которые можно услышать или прочитать, не только не сработают, но и могут нанести вред вашему здоровью. Подробнее об этом рассказала в беседе с "Российской газетой" руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

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"Строгие диеты или голодовки - часто эти способы похудения связывают с балеринами. Однако любой опытный балетный педагог скажет, что балерины вовсе не голодают, а питаются хорошо и разнообразно", - отметила она.

Бахтурина напомнила, что в жизни балерин ежедневно огромное количество физической нагрузки: репетиции, занятия в классе, спектакли. Если морить себя голодом, то сил на усиленную физическую работу просто не будет, говорит эксперт. Кроме того, эксперт подчеркнула, что строгие диеты дают лишь краткосрочный результат, а, значит, также не подходят для постоянной работы балерин.

Еще одно заблуждение - это применение пищевой пленки для похудения. Ею якобы следует обмотать проблемные зоны, надеть теплые кофты и идти на тренировку. Некоторые еще и разогревающие мази наносят на тело под пленку, констатирует эксперт. Считается, что так быстрее сжигается жир.

"На самом деле таким образом можно лишь вывести чуть больше воды из организма. Но стоит попить воды после тренировки, все что вывелось - вернется. Кроме того, такими обертываниями с нагрузками вы подвергаете большому риску здоровье сердца. Поэтому оставьте подобные эксперименты", - сказала Бахтурина.

Еще один неверный, но часто встречающийся подход, о котором напомнила эксперт - это тренировки до изнеможения. Да, у балерин действительно большое количество ежедневной физической нагрузки. Однако профессиональная балерина идет к такому режиму долгие годы.

"Как правило, они занимаются с детства, поэтому тренировки - это привычная рутина, организм не испытывает перегрузки. Для обычного человека, который вообще забыл о спорте зимой и вдруг решил быстро похудеть, нагрузки могут стать серьезным стрессом для организма и нанести вред здоровью", - объяснила эксперт.

Но что же тогда действительно работает и безопасно для здоровья?

"Первое, что требуется сделать для похудения - скорректировать питание", - говорит Бахтурина. Приемы пищи рекомендуется проводить в одно и то же время. Старайтесь пить больше воды, откажитесь от сладких напитков. Вместо этого добавляйте в воду различные ягоды или фрукты. Десерты лучше оставить на завтрак, а на ужин есть только полезное и сытное, советует эксперт. Второе - добавляем в жизнь больше активности. Бахтурина посоветовала больше ходить пешком, по лестницам, или передвигаться на велосипеде. "Лестница - это потрясающий тренажер. Если нет времени посещать в спортзал, надеваете наушники, включаете музыку, подкасты, книгу и просто ходите по ступенькам в подъезде или любимом парке", - добавила эксперт.

Наконец, третий пункт - регулярные тренировки. Бахтурина рекомендует начинать день с зарядки. Кроме того, она предлагает распланировать нагрузку на каждый день недели. Например, пусть в понедельник у вас будет активная тренировка, во вторник - растяжка, чтобы расслабить мышцы, в среду - снова активная тренировка, а в четверг - снова расслабление.

Эксперт также отметила, что успешная формула, которой часто пользуются артисты балета - это сочетание кардионагрузки и силовой. Например, чередование бега или танцев с партерной хореографией.

"Партерная хореография - это занятия на коврике, которое нацелено на укрепление мышцы всего тела, а также проработку отдельных элементов выступления. Кроме того, занятие включает растяжку для расслабления мышц. Результат - гибкое, изящное и красивое тело", - резюмировала Бахтурина.

Все методы похудения возможно применять только после консультации с лечащим врачом