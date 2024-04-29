Диетолог рассказала, какие ягоды помогают сбросить вес

По словам диетолога Лизы Ричардс, чем разнообразнее рацион, тем лучше функционирует человеческий организм. Это объясняется тем, что употребляя блюда из разных продуктов, человек насыщает организм всеми необходимыми полезными веществами.

При этом некоторые продукты не только обогащают организм витаминами, но и помогают бороться с лишними жировыми отложениями. К таким относятся клубника, черника и виноград, рассказала Ричардс She Finds.

Эти ягоды богаты клетчаткой, а также антиоксидантами и витамином С, который укрепляет иммунитет.

Также полезна черника, которая содержит фитонутриенты и флавоноиды, обеспечивающие защиту организма на клеточном уровне.

Ранее Екатерина Янг рассказала, что протеиновые батончики содержат в себе сахар, пальмовое масло, пшеничную муку, а также вредные подсластители, консерванты и прочие «химические добавки», а также предупредила, что злоупотребление углеводами вызывает диабет даже при полном отказе от сахара.