Сомнолог объяснил, как сбросить биологические часы за три дня

Знаете ли вы, что для восстановления после недосыпа организму требуется всего несколько ночей качественного сна? Сомнолог Мартин Сили объясняет, как сбросить биологические часы за три дня.

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День первый: Суббота

Выполните 30-минутную тренировку утром. Выпейте в течение дня не менее двух литров воды, чтобы получить заряд энергии. Используйте освещение (или его отсутствие), чтобы уведомить свой мозг о различных моментах дня. Вовремя ложитесь спать. Если заснуть не получается, попробуйте представить случайные предметы, которые легко визуализировать, например, картофель или скрипку. Это утомит ваш мозг и поможет отвлечься от проблем, мешающих вам заснуть.

День второй: воскресенье

Откройте шторы сразу после пробуждения. Отправьтесь на прогулку, чтобы повысить уровень витамина D. Если хотите вздремнуть днём, по потратьте на это не более 10-20 минут. Воздержитесь от употребления любого алкоголя.

День третий: понедельник