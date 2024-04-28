Врач рассказала, как проверить здоровье женщинам старше 40 лет

Женщинам старше 40 лет важно проверяться на инфекции, анемию, рак молочных желез и шейки матки, опухоли кишечника, а также сдавать анализы для оценки сердечно-сосудистой системы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Екатерина Клищенко.

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Всем женщинам нужно ежегодно сдавать клинический анализ крови, анализ на глюкозу в крови, проверять липидный профиль крови (содержание разных фракций холестерина и триглицеридов). Хотя бы один раз в жизни желательно сдать липопротеин (а). Из-за расхода железа на фоне менструации может развиться анемия, для проверки на нее следует сдать анализ на ферритин.

Также следует ежегодно проверяться на ВИЧ, сифилис (антитела IgG и IgM), вирусный гепатит В (антиген HBs Ag), гепатит С (антитела anti-HCV). Кроме того, вакцина от гепатита В стала обязательной после 1990 года. Если человек старше 40 лет не болел гепатитом B и не прививался, лучше пройти вакцинацию.

Для диагностики рака шейки матки необходимы РАР-тест и тест на ВПЧ, которые можно пройти у гинеколога. Маммография позволит выявить у женщины новообразования молочных желез, а анализ кала на скрытую кровь и колоноскопия помогут оценить наличие рака прямой кишки.

Кроме стандартных обследований, при наличии хронических заболеваний, отягощенной наследственности, особенностей питания или вредных привычек могут понадобиться другие обследования. Например, при избытке веса полезно оценить уровни АСТ, АЛТ, гликированного гемоглобина, витамина Д и мочевой кислоты. Точный список необходимых анализов можно узнать у терапевта.