В России на 72% выросли продажи гаджетов для здоровья

Россияне стали чаще покупать гаджеты для здоровья и спорта

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Продажи гаджетов для здоровья и активного образа жизни за март–апрель 2024 года сравнили с аналогичным периодом годом ранее. Они выросли на 72%, сообщили эксперты из restore.

Самыми востребованными товарами оказались умные весы для диагностики здоровья (38%), устройства для лифтинга и массажа (20%) и умные скакалки (14%).

Умные часы, позволяющие контролировать пульс, отслеживать калории и качество сна, также пользовались спросом, их продажи выросли на 52%. Популярность портативных гаджетов и аксессуаров для развлечений также увеличилась. Наибольший интерес вызвали миниатюрные наушники (21%), камеры GoPro (15%) и портативные принтеры для фотографий (5%).