Врач-нутрициолог рассказала, как пережить праздничные застолья

Врач-нутрициолог и эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) Наталья Севостьянова рассказала россиянам, как пережить праздничные застолья с минимальными последствиями для своего здоровья.

В частности, она советует перед праздничной трапезой пить горячую воду температурой не выше 55 градусов, при этом воду можно добавить лимон, передаёт РИА Новости.

«О поддержке организма и его восстановлении лучше позаботиться заблаговременно – в этом помогают аминокислоты и ферменты для пищеварения, а также симбиотики и качественный восьмичасовой сон, – подчеркнула специалист. – Перед едой можно принять таурин в дозировке 500 миллиграммов. Эта аминокислота, которая необходима для правильной работы всех тканей и органов организма».

Кроме того, уже непосредственно во время еды можно принять ферменты для пищеварения, что поддержит работу поджелудочной железы.

Также нутрициолог рекомендует есть больше зелени, так как в ней содержится магний, необходимый для работы сердечно-сосудистой системы, биологически активные вещества для обмена веществ и клетчатка, полезная для микрофлоры кишечника.

А, чтобы нормализовать работу кишечника, Севостьянова рекомендует принять симбиотики в вечернее время.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников напомнил россиянам допустимую порцию шашлыка.