Врач указала, какой кофе является стимулятором «плохого» холестерина

Врач-диетолог Лиза Афинская объяснила, почему нефильтрованный кофе - приготовленный в френч - прессе или кофе по-турецки, вреден в большом количестве. По ее словам, в таком кофе много кофейной гущи, однако именно в ней содержатся дитерпены, которые являются мощным стимулятором "плохого" ЛПНП-холестерина.

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"В таком кофе часть кофейной гущи попадает в чашку, а в ней содержатся дитерпены. Это соединения, которые являются довольно мощным стимулятором "плохого" ЛПНП-холестерина! То есть такой кофе может повышать холестерин и триглицериды", - отметила эксперт.

Афинская уточнила, что дитерпены содержатся именно в маслянистой фракции кофе. То есть, этот напиток лучше пить фильтрованным. Эффективнее всего, по ее словам, устраняют дитерпены бумажные фильтры, в кружке фильтрованного кофе содержится в 30 раз меньше дитерпенов, чем в кружке нефильтрованного.

Диетолог также добавил, что в эспрессо из обычной кофе-машины меньше дитерпенов, чем в кофе по-турецки или френч-прессе, но больше, чем в фильтрованном кофе.

При этом любителям нефильтрованного кофе Афинская посоветовала не злоупотреблять напитком, приготовленным таким способом. По ее словам, не стоит пить больше 4 чашек в день кофе, приготовленного в турке или френч-прессе. Она также рекомендовала регулярно проверять уровень холестерина, чтобы убедиться, что уровень "плохого" холестерина не слишком высокий.

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