Названы самые опасные упражнения в йоге

Тренер Ожгихина: одна из травмоопасных асан в йоге — стойка на голове. Йога — совокупность различных духовных, психических и физических практик. Многие любят эти занятия за то, что они укрепляют мышцы, повышают выносливость и хорошо расслабляют. Правда, некоторые асаны (позы) могут быть слишком травмоопасными для неподготовленных людей. И тогда вред от йоги перевесит любую пользу.

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Для йоги нужно быть акробатом?

Как рассказала международный инструктор по хатха-йоге, декан факультета индустрии спорта университета «Синергия» Анастасия Ожгихина, нужно внимательно подходить к выбору вида йоги и обращать внимание на уровень подготовки в группе.

Эксперт отметила, что иногда может сложиться впечатление, что для занятий йогой нужно быть акробатом. Это не так, хотя в йоге и правда есть впечатляющие упражнения на гибкость. Но на начальном уровне такие асаны не предусмотрены. Их осваивают под руководством опытного тренера, уточнила Ожгихина в разговоре с Lenta.ru.

Опасные асаны в йоге

К самым травмоопасным асанам инструктор отнесла:

стойку на руках (адхо мукха врикшасану);

стойку на голове (ширшасану);

стойку на плечах (саравангасана);

позу плуга (халасана);

«мостик» (урдхва дханурасану).

Она объяснила, что стойки на руках и голове имеют много противопоказаний. Среди них — травмы шеи, спины или плеча, болезни глаз, гипертония, язва и гипотиреоз.

Стойка на плечах и поза плуга имеют те же ограничения, плюс в них высок риск травмировать шею.

«Мостик» нельзя выполнять людям с артритом, травмами спины, плеча и запястья, проблемами с глазами, сердцем и сосудами, а также при головной боли, в критические дни и при беременности.

Кстати, есть ещё и горячая йога. Считается, что она помогает справиться с депрессией. Подробнее «Секрет» рассказал тут.