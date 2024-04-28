Названы самые опасные упражнения в йоге

Россиянам назвали самые опасные упражнения в йоге. Берегите шею
Тренер Ожгихина: одна из травмоопасных асан в йоге — стойка на голове. Йога — совокупность различных духовных, психических и физических практик. Многие любят эти занятия за то, что они укрепляют мышцы, повышают выносливость и хорошо расслабляют. Правда, некоторые асаны (позы) могут быть слишком травмоопасными для неподготовленных людей. И тогда вред от йоги перевесит любую пользу.
Для йоги нужно быть акробатом?
Как рассказала международный инструктор по хатха-йоге, декан факультета индустрии спорта университета «Синергия» Анастасия Ожгихина, нужно внимательно подходить к выбору вида йоги и обращать внимание на уровень подготовки в группе.
Эксперт отметила, что иногда может сложиться впечатление, что для занятий йогой нужно быть акробатом. Это не так, хотя в йоге и правда есть впечатляющие упражнения на гибкость. Но на начальном уровне такие асаны не предусмотрены. Их осваивают под руководством опытного тренера, уточнила Ожгихина в разговоре с Lenta.ru.
Опасные асаны в йоге
К самым травмоопасным асанам инструктор отнесла:
- стойку на руках (адхо мукха врикшасану);
- стойку на голове (ширшасану);
- стойку на плечах (саравангасана);
- позу плуга (халасана);
- «мостик» (урдхва дханурасану).
Она объяснила, что стойки на руках и голове имеют много противопоказаний. Среди них — травмы шеи, спины или плеча, болезни глаз, гипертония, язва и гипотиреоз.
Стойка на плечах и поза плуга имеют те же ограничения, плюс в них высок риск травмировать шею.
«Мостик» нельзя выполнять людям с артритом, травмами спины, плеча и запястья, проблемами с глазами, сердцем и сосудами, а также при головной боли, в критические дни и при беременности.
Кстати, есть ещё и горячая йога. Считается, что она помогает справиться с депрессией. Подробнее «Секрет» рассказал тут.