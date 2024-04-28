Самарцам рассказали, как сохранить здоровье сердца на даче

Начинаются майские праздники, а значит, тысячи дачников отправятся на угодья благоустраивать участки и обрабатывать землю. Главный внештатный специалист регионального Минздрава Людмила Слепнева призывает людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы следовать простым правилам:

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регулярно проверять давление и пульс, особенно перед началом работ на участке, активные действия могут ухудшить состояние;

не пропускать прием назначенных препаратов;

не выходить работать на земле в жаркую погоду. Лучше делать это рано утром или вечером и использовать головной убор;

не перенапрягаться;

не стоить употреблять алкоголь - он может спровоцировать повышение давления и развитие инфаркта или инсульта;

пить больше воды.

При появлении первых симптомов - тошноты, головной боли, онемения лица или конечностей - следует оставить работу, прилечь и вызвать скорую помощь. Ранее мы рассказывали, как будут работать медучреждения Самарской области в майские праздники.