В России создали приложение, помогающее в уходе за зубами

Российские студенты представили мобильное приложение, позволяющее отслеживать регулярность ухода за полостью рта, в том числе чистки зубов, принятия препаратов и визитов к стоматологу. Решение поможет молодым людям формировать здоровые привычки для профилактики кариеса и других заболеваний, приводящих к потере зубов, сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

Команда студентов Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д. Ф. Устинова представила разработку для участия в акселерационной программе федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

"Авторы создали приложение-трекер "Зубастик" со встроенной нейросестью для отслеживания состояния полости рта. Пользователь сможет не только следить за состоянием зубов, но и записываться к врачу, изучать полезные образовательные курсы от специалистов-стоматологов, а также обращаться к профессионалам в рамках онлайн-консультаций и получать рекомендации от нейросети", - уточнили в организации.

По словам лидера проекта Антона Ковтуна, приложение призвано сократить число визитов к дорогостоящим специалистам за счет своевременной профилактики.