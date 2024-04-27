Специалисты рассказали о пользе завтрака

Многочисленные исследования показали, что время и частота приема пищи связаны с теми или иными заболеваниями Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с Авторадио объяснила, что завтрак - это базовый прием пищи, и его пропуск грозит серьезными проблемами со здоровьем. Частый отказ от завтрака увеличивает риск инсульта, а поздние ужины после 20:00 ведут к инфарктам:

"Когда человек не получает базовый прием пищи, головной мозг начинает тревожиться. И вот эта тревога как раз и выражается в том, что человек начинает добавлять в себе в рацион какие-то перекусы - быстрые перекусы, как правило. Это может быть что-то сладкое и что-то жирное. Банальный пример - это кофе с добавлением сливок и каких-нибудь топпингов. Человек будет думать, что он что-то такое перекусил, вроде как жидкость. Но по калорийности это будет жидкий прием пищи. И вот таких несколько приемов будет формировать как раз переедание. И в системном формате это может приводить к отложению жировой ткани и развитию таких заболеваний, как преддиабет, сахарный диабет и ожирение."

Как отмечает эксперт, правильный завтрак насыщает организм энергией на долгое время, а также помогает контролировать аппетит перед следующим приемом пищи. Такой завтрак должен содержать полный набор всех макроэлементов - белков, жиров и углеводов. Источником белка могут быть яйца, мясо птицы, рыбы или молочнокислый продукт, например, творог. Несколько ложек цельной крупы, например, риса, гречки, перловки, дадут организму витамины группы В и сложные длинные углеводы. А кусочек авокадо или ложка оливкового масла станет источником необходимых организму жиров. Эксперт также рекомендует добавлять к завтраку свежие овощи и зелень.