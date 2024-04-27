Названы полезные продукты для поддержания молодости

Ни один продукт в прямом смысле не делает человека моложе, однако правильное питание способно поддерживать системы организма в хорошем состоянии, что замедляет старение. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказала Кристина Войт, диетолог, эксперт в области здорового.

«Полезны пробиотические продукты, например, ферментированный сыр (выдержанный от трех месяцев и более). Любые продукты квашения и ферментации будут залогом продления молодости, но и тут нужно уметь выбирать. Так, в квашенной капусте не должно быть уксуса и сахара. Цельные злаки (крупы) — обязательно каждый день. Также полезно есть брокколи, брюссельскую капусту, свежую белокочанную капусту, огурцы, томаты. Для здорового питания нужны нерафинированные растительные масла и свежие или запеченные фрукты (по 250-350 г каждый день)», – сообщила Кристина Войт.

Диетолог добавила, что для сохранения молодости полезно пить обычную чистую воду. Однако, помимо нее, эксперт посоветовала включать в рацион некоторые напитки.

«Например, из плодов шиповника, так как он не только продлит молодость, но и поможет иммунитету. Качественный листовой чай — как черный, так и зеленый. Хотя черный и зеленый чай получают из листьев одного и того же чайного куста, листья подвергаются различным способам обработки (ферментация). Важно: чай не нужно настаивать долго, достаточно 15-30 секунд. А уже через неделю можно заметить уменьшение отеков», – объяснила специалист.

При этом Кристина Войт призывает не закусывать такой напиток конфетой — важно просто наслаждаться качественным, правильно заваренным листовым чаем.

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