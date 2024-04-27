Невролог рассказала, как организовать место для сна

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская рассказала, как организовать место для сна. По её словам, важную роль играет правильный выбор матраса и подушки.

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«Неправильное положение во сне может привести к избыточному напряжению мышц, появлению боли в шейном и поясничном отделе, головной боли, а также к нарушению сна. Человек в этом случае может с трудом засыпать, просыпаться среди ночи, а утром чувствовать себя разбитым», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её словам, матрас должен быть упругим и поддерживать позвоночник в естественном положении.

Как отметила Демьяновская, подушка должна поддерживать голову так, чтобы шея оставалась в нейтральной позиции по отношению к остальным частям позвоночника.

«Выбор подушки зависит от индивидуальных особенностей человека и его любимых поз: для сна на боку она должна быть более высокой, а для сна на спине — более пологой. При этом важно подобрать наиболее комфортный материал», — добавила эксперт.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор клиники медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов в беседе с сайтом kp.ru рекомендовал повышать домашнюю активность при работе на удалёнке.