Раскрыт секрет эффективного избавления от утренних отеков

Причины отеков могут быть абсолютно любыми. Если вы систематически видите их, то следует обязательно обратиться к врачу. Об этом и способах борьбы с этой проблемой рассказала старший тренер международной сети студий балета Акулина Бахтурина.

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Отечность может появляться из-за болезней, нарушений в питании или банальном плохом уходе за собой.

— Избавиться от утренних отеков поможет контроль водного баланса. В течение дня важно пить достаточное количество жидкости, преимущественно именно чистой воды, нежели чая или кофе. Однако не стоит много пить непосредственно перед сном, — пояснила специалист.

Обязательно нужно следить за солевым балансом, подчеркнула Бахтурина. По ее словам, следует серьезно ограничить или же вовсе исключить из рациона соленое, сладкое и острое, особенно в качестве ужина. Все дело в том, что соль приводит к задержке воды в организме, жидкость скапливается, вызывая отеки и припухлость на лице и теле.

Для того, чтобы нейтрализовать этот неприятный эффект, стоит делать утреннюю зарядку для разгона лимфы. К примеру, во время тренировки можно сделать больший акцент на прыжках и движениях ногами в лежачем положении, передает «Газета.ru».

Косметолог, кандидат медицинских наук Алиса Шарова добавила, что утренняя отечность лица является не только косметической проблемой, но и симптомом серьезных заболеваний. Если недуг до этого себя не проявлял, то нужно обратиться к урологу и проверить здоровье почек.