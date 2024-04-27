3 полезные привычки, которые убьют вашу печень

Эти продукты — одна из составляющих здорового питания. Но врачи не зря обращают внимание на то, что и всё полезное должно быть в меру. Есть ещё 2 привычки, которыми человек хочет сделать как лучше, но параллельно вредит здоровью печени. О них «Фонтанке» рассказали трое врачей.

Полезные привычки, вредящие печени

Диеты

Печень постоянно выделяет желчь, чтобы пищеварение проходило, как нужно. Поэтому, если долго не есть, желчь будет скапливаться. А это нагрузка на орган.

К тому же, когда человек питается нечасто, желчь начинается выделять неправильно. Нет гарантии, что она выйдет к очередному приёму пищи, рассказала врач-диетолог Ольга Анохина.

«Застойная желчь и её компоненты токсичны, они начинают всасываться в кровь вместо того, чтобы поступать в кишечник, в результате вызывают токсическую нагрузку на печень и весь организм», — объяснила она.

Фрукты

Проблема в том, что в них очень много фруктозы. А её большие количества в организме перерабатываются в жиры, которые в первую очередь откладываются как раз в печени, отметила врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

В результате это может привести к излишней выработке холестерина, образованию холестериновых бляшек в сосудах и даже неалкогольной жировой болезни печени.

«Если будет перекос в употреблении сладких фруктов, концентрированных соков, в которых повышенное сочетание сахара, — всё это будет нагружать не только поджелудочную железу в плане регуляции уровня глюкозы в крови с помощью инсулинов, но и будет перегружать печень», — объяснила врач.

БАДы и витамины

Риск в том, что приём витаминов групп, А и Е, а ещё БАДов, в которых много трав, могут оказать гепатотоксичный эффект. При нём структура печени начинает разрушаться после приёма фармацевтических препаратов. Это научно доказанный факт, рассказала врач-гастроэнтеролог «Новой больницы» Анастасия Веретнова.

«При излишнем потреблении будет картина токсического гепатита — тяжесть в правом подреберье, раздражительность, повышенная утомляемость и рост печёночных показателей в крови. Всё должно быть в меру», — отметила она.

Что ещё вредит печени

Есть и откровенно негативные привычки, которые убивают в том числе и печень. Их в беседе с «Секретом фирмы» перечислила гепатолог, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Ирина Учурова.

Злоупотребление алкоголем

Оно провоцирует не только ожирение печени, но и фиброз, а также цирроз. Этиловый спирт повышает нагрузку на печень и заставляет её работать на пределе своих возможностей.

Считается, что печень здорового человека способна без последствий для себя переработать до 20 миллилитров этанола в сутки. Но если пить постоянно, пусть даже понемногу, рано или поздно орган всё равно истощится.

Курение

Курение нарушает микроциркуляцию печени и может спровоцировать застой желчи. А ещё опасен котинин — это продукт метаболизма никотина, который вырабатывается в организме курильщиков.

Согласно исследованиям, примерно 40% пациентов с заболеваниями печени курили до того, как услышали диагноз.

Неправильное питание

Печень перегружает избыток жирной, жареной, кислой, солёной и острой еды. Также лучше ограничить употребление сладостей, выпечки и других блюд с высоким содержанием сахара.

Сидячий образ жизни

Нехватка физической активности замедляет обмен веществ, заставляет печень постоянно «перерабатывать» и повышает риски её ожирения.