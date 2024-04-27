Диетолог назвала три вида ягод для уменьшения жира на животе

Ягоды — дары природы, которые обладают восхитительным разнообразием вкусов, текстур и питательных веществ. Они не только приятны на вкус, но и играют жизненно важную роль в поддержании общего состояния здоровья и достижении целей по снижению веса. Некоторые ягоды известны способностью уменьшать жировые отложения на животе благодаря высокому содержанию клетчатки, низкой калорийности и уникальным соединениям, которые способствуют насыщению. Диетолог Лиза Ричардс назвала три вида ягод, которые нужно включить в рацион для стройности.

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Клубника

Клубника помогает в борьбе с жиром на животе. Ягода, богатая клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, полезна для здоровья, в том числе способствует снижению веса. Высокое содержание клетчатки в этом продукте создает ощущение сытости, снижает общее потребление калорий и как следствие помогает худеть.

Диетолог Ричардс рассказала, что это низкокалорийный перекус, он является источником витамина С, который полезен для сильного иммунитета. Клубника состоит из простых углеводов, которые организм использует в качестве быстрого источника топлива для получения энергии и ясности ума.

Черника

Ягоды черники также полезны для снижения веса и борьбы с жировыми отложениями на животе. Они богаты антиоксидантами, клетчаткой и витаминами. Фитонутриенты в составе действуют как антиоксиданты, которые снижают вред, наносимый свободными радикалами. Эти токсины приводят к воспалению и хроническим заболеваниям, таким как ожирение.

Ричардс также добавила, что черника богата флавоноидами, эти растительные соединения обеспечивают защиту организма на клеточном уровне, пишет американское издание She Finds.

Виноград

Виноград помогает подавить тягу к еде и сохранить чувство сытости. В ягодах содержится около одного грамма клетчатки на чашку — это значительно увеличивает общее потребление пищевых волокон в течение дня.