Опровергнуты популярные заблуждения о правильном питании

Многие популярные в сети советы о правильном питании больше вредят здоровью, чем приносят пользу, считает эксперт по питанию и менеджер по продукту бренда десертов без сахара FITKIT Артем Верис. Некоторые распространенные заблуждения о диетах он опроверг в беседе с «Лентой.ру».

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Одним из самых популярных вредных советов из интернета Верис назвал призыв соблюдать детокс-диеты, которые якобы выводят токсины из организма и улучшают здоровье. На самом деле, объяснил эксперт, здоровый человек не нуждается в специальных «чистках», так как организм делает это самостоятельно: с помощью почек, печени, легких, через желудочно-кишечный тракт и мочевыводящие пути. Кроме того, как отметил Верис, дотокс-диеты обычно очень низкокалорийные и не дают человеку необходимого запаса полезных веществ, поэтому иногда вызывают гормональные сбои и набор веса.

"В другом частом заблуждении утверждается: чтобы сбросить вес, нужно полностью исключить углеводы и забыть о сладком. Если вы полностью откажетесь от углеводов, то действительно похудеете, но в качестве бонуса получите ряд неприятных последствий". Артем Верис, эксперт по питанию

Верис предупредил, что отказ от углеводов приводит к дефициту селена, магния, фосфора, витаминов группы В и С. Это, в свою очередь, чревато появлением перманентной усталости, слабости, ломкости волос, ногтей и других проблем со здоровьем. Эксперт добавил, что безуглеводная диета может сопровождаться головными болями, спутанностью сознания и перепадами настроения.

По мнению Вериса, еще одна иллюзия о правильном питании строится вокруг пользы фруктов. Специалист уточнил, что фрукты действительно полезны, так как богаты клетчаткой, минералами и витаминами, однако многие забывают, что они содержат большое количество фруктозы, глюкозы и сахарозы.

"Избыток фруктов может спровоцировать не только кариесные и другие заболевания полости рта, но и набор лишнего веса". Артем Верис, эксперт по питанию

Кроме того, Верис посоветовал с осторожностью относиться к призывам заменить животный белок на растительный. По его словам, последний хуже усваивается и содержит меньше необходимых для здоровья аминокислот.